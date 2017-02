PRAGUE, Dec 6 Teams for Tuesday's Champions League Group H match between Viktoria Plzen and AC Milan at the Eden stadium:

Viktoria Plzen: 24-Marek Cech; 8-David Limbersky, 18-David Bystron, 28-Marian Cisovsky; 6-Vaclav Pilar, 10-Pavel Horvath; 11-Milan Petrzela, 20-Petr Jiracek, 26-Daniel Kolar, 27-Frantisek Rajtoral; 23-Marek Bakos

AC Milan: 1-Marco Amelia; 2-Taye Taiwo, 5-Philippe Mexes, 25-Daniele Bonera, 52-Mattia De Sciglio; 10-Clarence Seedorf 22-Antonio Nocerino, 23-Massimo Ambrosini, 28-Urby Emanuelson; 7-Pato, 70 Robinho

Referee: Istvan Vad (Hungary) (Reporting by Jan Lopatka)