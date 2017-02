Dec 4 Teams for Tuesday's Champions League Group D match between Real Madrid and Ajax Amsterdam at the Bernabeu:

Real Madrid: 13-Antonio Adan; 24-Nacho, 2-Raphael Varane, 11-Ricardo Carvalho, 5-Fabio Coentrao; 6-Sami Khedira, 19-Luka Modric; 21-Jose Callejon, 8-Kaka, 7-Cristiano Ronaldo; 9-Karim Benzema

Ajax: 1-Kenneth Vermeer; 24-Ricardo van Rhijn, 3-Toby Alderweireld, 4-Niklas Moisander, 17-Daley Blind; 8-Christian Eriksen, 5-Christian Poulsen, 10-Siem de Jong; 21-Derk Boerrigter, 23-Daniel Hoesen, 39-Viktor Fischer

Referee: Pavel Kralovec (Czech Republic) (Compiled by Iain Rogers in Madrid, editing by Tom Pilcher)