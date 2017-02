Feb 14 Shakhtar Donetsk players' individual factfiles:

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Champions League appearances: 6

CL record: 1 knockout round (2011)

CL match record: P36 W15 D3 L18 F50 A59

European titles: UEFA Cup 1 (2009)

Overall match record: P147 W71 D25 L51 F227 A188

Coach: Mircea Lucescu (Romania)

CL Record: P30 W13 D3 L14

(total, including with Inter Milan/Galatasaray/Besiktas, P65 W25 D14 L26)

Squad

(A/G=CL Appearances/goals, 1=current season, 2=with current club, 3=total career)

Goalkeepers A/G1 A/G2 A/G3 Other clubs Andriy Pyatov (Ukraine) 6/0 18/0 18/0 Vyacheslav Bazylevich (Ukraine) 0/0 0/0 0/0 Rustan Khudzhamov (Ukraine) 0/0 0/0 0/0 Artem Tetenko (Ukraine) 0/0 0/0 0/0

Defenders Razvan Rat (Romania) 6/0 25/0 25/0 Yaroslav Rakitskiy (Ukraine) 6/0 6/0 6/0 Tomas Hubschman (Czech Rep) 4/0 23/0 42/0 Sparta Prague Dmytro Chygrynsky (Ukraine) 3/0 18/1 18/1 Olexander Kucher (Ukraine) 3/0 15/0 15/0 Vyacheslav Shevchuk (Ukraine) 0/0 5/0 5/0 Olexander Chyzhov (Ukraine) 0/0 0/0 0/0 Mykola Ishchenko (Ukraine) 0/0 0/0 0/0 Serhiy Kryvtsov (Ukraine) 0/0 0/0 0/0

Midfielders Darijo Srna (Croatia) 6/1 28/1 28/1 Jadson (Brazil) 6/1 23/7 23/7 Willian (Brazil) 6/0 14/1 14/1 Oleksy Gai (Ukraine) 6/0 11/0 11/0 Douglas Costa (Brazil) 6/1 6/1 6/1 Alex Teixeira (Brazil) 5/1 5/0 5/0 Henrikh Mkhitaryan (Armenia) 3/0 3/0 3/0 Taras Stepanenko (Ukraine) 2/1 2/1 2/1 Vasyl Kobin (Ukraine) 1/0 1/0 1/0 Fernandinho (Brazil) 0/0 16/3 16/3

Strikers Luiz Adriano (Brazil) 6/2 11/2 11/2 Eduardo (Croatia) 4/3 4/3 15/6 Arsenal Vitaliy Vitsenets (Ukraine) 3/0 3/0 3/0 Marcelo Moreno (Bolivia) 1/0 3/0 3/0

