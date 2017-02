Nov 23 Shakhtar Donetsk 0 Porto 2 - Champions League Group G result:

At the Donbass Arena

Scorers: Hulk 80, Razvan Rat 90og

Halftime: 0-0

Referee: Craig Thomson (Scotland)

Teams:

Shakhtar Donetsk: 25-Olexandr Rybka; 14-Vasyl Kobin (20-Douglas Costa 87), 5-Olekxandr Kucher, 44-Yaroslav Rakitskiy, 26-Razvan Rat; 22-Henrik Mkhitaryan, 7-Fernandinho, 10-Willian (29-Alex Teixeira 68), 3-Tomas Hubschman 81; 11-Eduardo (8-Jadson 59), 9-Luiz Adriano

Porto: 1-Helton; 4-Maicon, 30-Nicolas Otamendi, 5-Alvaro Pereira; 8-Joao Moutinho, 25-Fernando, 14-Rolando, 35-Steven Defour (23-Souza 88); 12-Hulk, 20-Djalma (10-Cristian Rodriguez 73), 19-James Rodriguez (17-Silvestre Varela 81)

(Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)