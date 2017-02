MANCHESTER, England Nov 22 Teams for Tuesday's Champions League Group C match between Manchester United and Benfica at Old Trafford:

Manchester United: 1-David de Gea; 3-Patrice Evra, 4-Phil Jones, 5-Rio Ferdinand, 20-Fabio; 25-Antonio Valencia, 24-Darren Fletcher, 16-Michael Carrick, 18-Ashley Young, 17-Nani; 9-Dimitar Berbatov

Benfica: 1-Artur; 14-Maxi Pereira, 4-Luisao, 24-Ezequiel Garay, 3-Emerson; 6-Javi Garcia, 28-Axel Witsel, 8-Bruno Cesar, 20-Nicolas Gaitan; 10-Pablo Aimar, 19-Rodrigo

Referee: Cuneyt Cakir (Turkey)