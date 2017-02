Feb 14 Valencia players' individual factfiles:

Valencia (Spain)

Champions League appearances: 7

CL record: 2 finals (2000, 2001), 2 semi-finals, 4 quarter-finals

CL match record: P76 W35 D23 L18 F113 A70

Other European titles: Cup Winners Cup 1 (1980), UEFA/Fairs Cup 3 (1962, 1963, 2004)

Overall match record: P260 W127 D73 L60 F446 A275

Coach: Unai Emery (Spain)

CL Record: P5 W2 D2 L1

Squad

(A/G=CL Appearances/goals, 1=current season, 2=with current club, 3=total career)

Goalkeepers A/G1 A/G2 A/G3 Other clubs Cesar Sanchez (Spain) 4/0 4/0 21/0 Real Madrid Vicente Guaita (Spain) 2/0 2/0 2/0 Miguel Angel Moya (Spain) 1/0 1/0 1/0 Carmelo (Spain) 0/0 0/0 0/0 Javi Gonzalez (Spain) 0/0 0/0 0/0

Defenders Ricardo Costa (Portugal) 5/0 5/0 22/1 Porto/Wolfsburg Jeremy Mathieu (France) 5/0 5/0 5/0 David Navarro (Spain) 4/0 13/0 13/0 Luis Miguel (Portugal) 3/0 18/0 18/0 Bruno Saltor (Spain) 3/0 3/0 3/0 Hedwiges Maduro (Netherlands) 2/0 2/0 9/0 Ajax Angel Dealbert (Spain) 1/0 1/0 1/0 David Fornies (Spain) 0/0 0/0 0/0 Joel (Spain) 0/0 0/0 0/0 Nacho Porcar (Spain) 0/0 0/0 0/0

Midfielders Juan Mata (Spain) 6/1 7/1 7/1 Tino Costa (Argentina) 5/2 5/2 5/2 Pablo Hernandez (Spain) 5/2 5/2 5/2 David Albelda (Spain) 4/0 49/0 49/0 Joaquin Sanchez (Spain) 3/1 16/1 22/1 Real Betis Mehmet Topal (Turkey) 3/0 3/0 6/0 Galatasaray Ever Banega (Argentina) 2/0 2/0 5/0 A Madrid Jordi Alba (Spain) 2/0 2/0 2/0 Vicente Rodriguez (Spain) 1/0 33/2 33/2 Carles Gil (Spain) 0/0 0/0 0/0 Cifo (Spain) 0/0 0/0 0/0 Ivan (Spain) 0/0 0/0 0/0 Nacho Gonzalez (Spain) 0/0 0/0 0/0

Strikers Aritz Aduriz (Spain) 6/2 6/2 6/2 Alejandro Dominguez (Argentina) 5/1 5/1 15/3 Zenit/Rubin Kazan Roberto Soldado (Spain) 5/5 5/5 8/6 Real Madrid Isco (Spain) 2/0 2/0 2/0 Paco Alcacer (Spain) 0/0 0/0 0/0 Jonas Goncalves (Brazil) 0/0 0/0 0/0 Enrique Tortosa (Spain) 0/0 0/0 0/0

Also played Manuel Fernandes (Portugal) 4/0 7/0 15/1 Benfica (now with Besiktas) - - - -

