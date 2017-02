Sept 28 Teams for Wednesday's Champions League Group E match between Valencia and Chelsea at the Mestalla:

Valencia: 1-Diego Alves; 23-Miguel, 4-Adil Rami, 18-Victor Ruiz, 17-Jordi Alba; 6-David Albelda, 19-Pablo Hernandez, 10-Ever Banega, 16-Sergio Canales, 22-Jeremy Mathieu; 9-Roberto Soldado.

Chelsea: 1-Petr Cech; 17-Jose Bosingwa, 4-David Luiz, 26-John Terry, 3-Ashley Cole; 15-Florent Malouda, 12-John Obi Mikel, 8-Frank Lampard, 7-Ramires, 10-Juan Mata; 9-Fernando Torres.

Referee: Nicola Rizzoli (Italy). (Compiled by Iain Rogers, editing by Tom Pilcher)