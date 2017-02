Nov 23 Teams for Wednesday's Champions League Group E match between Valencia and Racing Genk at the Mestalla:

Valencia: 1-Diego Alves; 23-Miguel, 4-Adil Rami, 18-Victor Ruiz, 22-Jeremy Mathieu; 19-Pablo Hernandez, 5-Mehmet Topal, 24-Tino Costa, 8-Sofiane Feghouli; 7-Jonas, 9-Roberto Soldado

Racing Genk: 26-Laszlo Koteles; 11-Anthony Vanden Borre, 7-Khaleem Hyland, 20-Nadson, 33-Daniel Pudil; 19-Thomas Buffel, 15-Fabien Camus, 8-Daniel Tozser, 14-Kevin De Bruyne; 9-Jelle Vossen, 18-Elyaniv Barda

Referee: Tony Chapron (France)