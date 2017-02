Oct 2 Teams for Tuesday's Champions League Group F match between Valencia and Lille at the Mestalla:

Valencia: 13-Vicente Guaita; 14-Antonio Barragan, 30-Carlos Delgado, 18-Victor Ruiz, 3-Aly Cissokho; 24-Tino Costa, 5-Fernando Gago; 8-Sofiane Feghouli, 7-Jonas, 17-Andres Guardado; 9-Roberto Soldado

Lille: 1-Mickael Landreau; 2-Mathieu Debuchy, 25-Marko Basa, 22-Aurelien Chedjou, 18-Franck Beria; 4-Florent Balmont, 5-Idrissa Gueye, 17-Benoit Pedretti; 7-Dimitri Payet, 26-Nolan Roux, 11-Ryan Mendes

Referee: Gianluca Rocchi (Italy) (Compiled by Iain Rogers in Madrid, editing by Toby Davis)