Oct 22 Teams for Tuesday's Champions League Group G match between Austria Vienna and Atletico Madrid at the Ernst Happel stadium:

Austria Vienna: 13-Heinz Lindner; 27-Emir Dilaver, 4-Kaja Rogulj, 14-Manuel Ortlechner, 29-Markus Suttner; 28-Daniel Royer, 19-Marko Stankovic, 25-James Holland, 17-Florian Mader, 11-Tomas Jun; 16-Philipp Hosiner.

Substitutes: 26-Ivan Kardum, 15-Christian Ramsebner, 22-Marin Leovac, 30-Fabian Koch, 8-Tomas Simkovic, 23-Srdan Spiridonovic, 24-Roman Kienast.

Atletico Madrid: 13-Thibaut Courtois; 20-Juanfran, 12-Toby Alderweireld, 23-Miranda, 3-Filipe Luis; 5-Tiago, 14-Gabi; 10-Arda Turan, 8-Raul Garcia, 6-Koke; 19-Diego Costa.

Substitutes: 45-David Gil, 22-Emiliano Insua, 4-Mario Suarez, 11-Cristian Rodriguez, 16-Oliver Torres, 7-Adrian Lopez, 9-David Villa.

Referee: Daniele Orsato (Italy)