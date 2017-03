VIENNA Dec 11 Teams for Wednesday's Champions League Group G match between Austria Vienna and Zenit St Petersburg at the Ernst Happel stadium:

Austria Vienna: 13-Heinz Lindner; 27-Emir Dilaver, 4-Kaja Rogulj, 14-Manuel Ortlechner, 29-Markus Suttner; 18-Tomas Murg, 19-Marko Stankovic, 25-James Holland, 17-Florian Mader, 11-Tomas Jun; 16-Philipp Hosiner

Substitutes: 26-Ivan Kardum; 15-Christian Ramsebner, 22-Marin Leovac, 30-Fabian Koch, 8-Tomas Simkovic, 28-Daniel Royer, 24-Roman Kienast

Zenit St Peterburg: 1-Yuri Lodygin; 3-Cristian Ansaldi, 6-Nicolas Lombaerts, 14-Tomas Hubocan, 4-Domenico Criscito; 28-Axel Witsel, 18-Konstantin Zyryanov; 20-Viktor Fayzulin, 15-Roman Shirokov, 7-Hulk; 11-Aleksandr Kerzhakov

Substitutes: 71-Egor Baburin; 13-Luis Neto, 19-Igor Smolnikov, 22-Aleksandr Anyukov, 34-Vladimir Bystrov, 44-Anatoliy Tymoshchuk, 23-Andrey Arshavin

Referee: Aleksandar Stavrev (Macedonia) (Compiled by Tony Goodson in London; editing by Toby Davis)