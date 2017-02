(Adds teams)

Feb 15 Zenit St Petersburg 3 Benfica 2 - Champions League round of 16 first leg result:

At the Petrovsky stadium, St Petersburg

Scorers:

Zenit St Petersburg: Roman Shirokov 27,88, Sergei Semak 71

Benfica: Maxi Pereira 20, Oscar Cardozo 87

Halftime: 1-1

Teams:

Zenit St Petersburg: 30-Yuri Zhevnov; 2-Alexander Anyukov, 3-Bruno Alves, 6-Nicolas Lombaerts, 14-Tomas Hubocan; 15-Roman Shirokov, 20-Viktor Faizulin (17-Alessandro Rosina 89), 18-Konstantin Zyryanov (25-Sergei Semak 46), 27-Igor Denisov; 11-Alexander Kerzhakov, 99-Maxim Kanunnikov (34-Vladimir Bystrov 66)

Benfica: 1-Artur; 14-Maxi Pereira, 4-Luisao, 24-Ezequiel Garay, 3-Emerson; 8-Bruno Cesar (9-Nolito 76), 21-Nemanja Matic, 28-Axel Witsel, 20-Nicolas Gaitan (27-Miguel Vitor 90); 19-Rodrigo (10-Pablo Aimar 30), 7-Oscar Cardozo

Referee: Jonas Eriksson (Sweden)

