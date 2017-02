ST PETERSBURG, Sept 28 Teams for Wednesday's Champions League Group G match between Zenit St Petersburg and Porto at the Petrovsky stadium:

Zenit St Petersburg: 16-Vyacheslav Malafeyev; 2-Alexander Anyukov, 4-Domenico Criscito, 6-Nicolas Lombaerts, 14-Tomas Hubocan; 15-Roman Shirokov, 20-Viktor Faizulin, 18-Konstantin Zyryanov, 27-Igor Denisov; 10-Danny, 11-Alexander Kerzakhov

Porto: 1-Helton; 13-Jorge Fucile, 14-Rolando, 30-Nicolas Otamendi, 5-Alvaro Pereira; 8-Joao Moutinho, 19-James Rodriguez, 25-Fernando, 7-Fernando Belluschi; 12-Hulk, 11-Kleber

Referee: Howard Webb (England)