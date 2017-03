June 23 Draw for Champions League qualification rounds one and two conducted in Nyon on Monday:

First qualification round draw:

FC Santa Coloma (Andorra) v FC Banants (Armenia)

Lincoln FC (Gibraltar) v HB Torshavn (Faroe Islands)

SP La Fiorita (San Marino) v FC Levadia Tallinn (Estonia)

Matches to be played on July 1/2 and July 8/9

Second qualification round draw:

FC BATE Borisov (Belarus) v KS Skenderbeu (Albania)

Maccabi Tel-Aviv FC (Israel) v FC Santa Coloma (Andorra)/FC Banants (Armenia)

FC Dinamo Tbilisi (Georgia) v FK Aktobe (Kazakhstan)

HSK Zrinjski (Bosnia) v NK Maribor (Slovenia)

FC Sheriff (Moldova) v FK Sutjeska (Montenegro)

AC Sparta Prague (Czech Republic) v SP La Fiorita (San Marino)/FC Levadia Tallinn (Estonia)

Malmo FF (Sweden) v FK Ventspils (Latvia)

SK Slovan Bratislava (Slovakia) v The New Saints FC (Wales)

Celtic FC (Scotland) v KR Reykjavik (Iceland)

Cliftonville FC (Northern Ireland) v Debreceni VSC (Hungary)

FK Partizan Belgrade (Serbia) v Lincoln FC (Gibraltar)/HB Torshavn (Faroe Islands)

Legia Warsaw (Poland) v Saint Patrick's Athletic (Ireland)

FK Rabotnicki (Macedonia) v HJK Helsinki (Finland)

GNK Dinamo Zagreb (Croatia) v VMFD Zalgiris (Lithuania)

PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) v F91 Dudelange (Luxemburg)

Valletta FC (Malta) v Qarabag FK (Azerbaijan)

Stromsgodset IF (Norway) v FC Steaua Bucharest (Romania)

Matches to be played July 15/16 and July 22/23 (Compiled by Josh Reich; Editing by John O'Brien)