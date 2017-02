May 5 (Infostrada Sports) - Results from the Chilean championship play-offs Semifinal matches on Wednesday Semifinal Thursday, May 5, first leg Deportes Iquique - O'Higgins 1-3 (halftime: 0-2) Antofagasta - Santiago Wanderers 0-0 (halftime: 0-0) Next Fixtures (GMT): Semifinal Sunday, May 8, second leg Santiago Wanderers v Antofagasta (1900) Sunday, May 8, second leg O'Higgins v Deportes Iquique (2200)