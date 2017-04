Jan 28 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Chilean championship matches on Wednesday Wednesday, January 27 San Luis 1 Universidad de Chile 1 Standings P W D L F A Pts 1 Santiago Wanderers 2 2 0 0 5 1 6 ------------------------- 2 Universidad de Chile 3 1 2 0 10 3 5 3 Universidad Catolica 2 1 1 0 6 3 4 4 Colo Colo 2 1 1 0 4 1 4 4 Huachipato 2 1 1 0 4 1 4 ------------------------- 6 Palestino 2 1 1 0 3 2 4 7 Universidad de Concepcion 2 1 0 1 2 4 3 8 O'Higgins 2 1 0 1 5 8 3 9 Deportes Iquique 2 0 2 0 3 3 2 10 Union Espanola 2 0 2 0 2 2 2 11 Cobresal 2 0 2 0 0 0 2 12 San Luis 3 0 2 1 2 4 2 13 Antofagasta 2 0 1 1 2 3 1 14 San Marcos de Arica 2 0 1 1 0 2 1 15 Audax Italiano 2 0 0 2 1 5 0 16 Union La Calera 2 0 0 2 1 8 0 1: Copa Libertadores 2-5: Play-off Next Fixtures (GMT): Friday, January 29 Antofagasta v Audax Italiano (2245) Saturday, January 30 Colo Colo v Cobresal (2000) Huachipato v Union Espanola (2230) Sunday, January 31 San Marcos de Arica v Union La Calera (0100) Universidad Catolica v Santiago Wanderers (2000) O'Higgins v Deportes Iquique (2230) Monday, February 1 Palestino v Universidad de Concepcion (2100)