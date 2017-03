Dec 14 (Infostrada Sports) - Results from the Chilean championship play-offs Semifinal second leg matches on Sunday Copa Sudamericana Play-off, Semifinal, Sunday, December 13 Universidad Catolica - Audax Italiano 2-0 (halftime: 0-0) First leg: Audax Italiano - Universidad Catolica 2-1. Universidad Catolica win 3-2 on aggregate. Universidad de Concepcion - Palestino 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Palestino - Universidad de Concepcion 2-1. Palestino win 3-1 on aggregate.