May 14 (Infostrada Sports) - Results from the Chilean championship play-offs Semifinal matches on Wednesday Semifinal Wednesday, May 13, second leg Universidad Catolica - O'Higgins 3-1 (halftime: 1-1) First leg: O'Higgins - Universidad Catolica 2-2. Universidad Catolica win 5-3 on aggregate. Semifinal Sunday, May 10, first leg San Marcos de Arica - Union La Calera 1-1 (halftime: 0-0) Saturday, May 9, first leg O'Higgins - Universidad Catolica 2-2 (halftime: 0-1) Next Fixtures (GMT): Semifinal Thursday, May 14, second leg Union La Calera v San Marcos de Arica (2300)