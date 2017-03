May 21 (Infostrada Sports) - Result from the Chilean championship Final match on Wednesday Final Wednesday, May 20, second leg Universidad Catolica - San Marcos de Arica 3-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 3-1, penalty shootout: 6-5) First leg: San Marcos de Arica - Universidad Catolica 3-1. Universidad Catolica win 6-5 on penalties after 4-4 on aggregate.