May 6 (Gracenote) - Results and standings from the Chinese championship matches on Saturday Saturday, May 6 Chongqing Lifan 2 Henan Jianye 3 Shanghai SIPG 3 Guizhou Hengfeng Zhicheng 0 Tianjin Quanjian 1 Changchun Yatai 3 Friday, May 5 Guangzhou Evergrande 3 Shanghai Shenhua 2 Jiangsu Suning 1 Yanbian Fude 1 Standings P W D L F A Pts 1 Guangzhou Evergrande 8 6 1 1 20 12 19 2 Shanghai SIPG 8 5 2 1 19 7 17 3 Guangzhou R-F 7 5 1 1 13 7 16 4 Shandong Luneng 6 4 1 1 9 4 13 5 Hebei China Fortune 7 3 3 1 11 7 12 6 Beijing Guo'an 7 3 2 2 10 8 11 7 Shanghai Shenhua 7 3 1 3 15 12 10 8 Chongqing Lifan 8 2 4 2 9 10 10 9 Tianjin Quanjian 8 2 4 2 8 10 10 10 Tianjin Teda 7 2 2 3 5 10 8 11 Changchun Yatai 8 2 1 5 8 14 7 12 Liaoning Whowin 7 1 3 3 10 14 6 13 Henan Jianye 8 1 3 4 7 11 6 14 Guizhou Hengfeng Zhicheng 8 1 3 4 6 11 6 ------------------------- 15 Yanbian Fude 8 1 3 4 4 9 6 16 Jiangsu Suning 8 0 4 4 7 15 4 15-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, May 7 Tianjin Teda v Liaoning Whowin (0730) Beijing Guo'an v Hebei China Fortune (1135) Shandong Luneng v Guangzhou R-F (1135)