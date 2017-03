Dec 10 (Infostrada Sports) - Results from the Club World Cup play-offs matches on Thursday Quarterfinal Play-off Thursday, December 10 Sanfrecce Hiroshima (Japan) - Auckland City (New Zealand) 2-0 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Quarterfinal Sunday, December 13 America (Mexico) v Guangzhou Evergrande (China) (0700) TP Mazembe (DR Congo) v Sanfrecce Hiroshima (Japan) (1030)