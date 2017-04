June 11 (Infostrada Sports) - Results from the Colombian championship Semifinal second leg matches on Saturday Semifinal Saturday, June 11, second leg Atletico Nacional - Atletico Junior 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 2-4) First leg: Atletico Junior - Atletico Nacional 1-1. Atletico Junior win 4-2 on penalties after 1-1 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Semifinal Sunday, June 12, second leg Independiente Medellin v Cortulua (2130)