May 22 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Colombian championship Quarter-final matches on Thursday Thursday, May 21 Atletico Junior 2 Independiente Medellin 2 Millonarios 4 Envigado 0 Wednesday, May 20 Atletico Nacional 3 Deportivo Cali 3 Tolima 2 Atletico Huila 1 Next Fixtures (GMT): Sunday, May 24 Deportivo Cali v Atletico Nacional (0045) Independiente Medellin v Atletico Junior (2015) Atletico Huila v Tolima (2230) Monday, May 25 Envigado v Millonarios (0030)