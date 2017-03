Nov 16 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Colombian championship matches on Sunday Sunday, November 16 Aguilas Doradas 2 Tolima 2 Saturday, November 15 Independiente Medellin 3 Deportivo Cali 2 Standings P W D L F A Pts Group A 1 Atletico Nacional 1 1 0 0 1 0 3 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 Once Caldas 0 0 0 0 0 0 0 4 Atletico Huila 1 0 0 1 0 1 0 Group B 1 Independiente Medellin 1 1 0 0 3 2 3 2 Aguilas Doradas 1 0 1 0 2 2 1 3 Tolima 1 0 1 0 2 2 1 4 Deportivo Cali 1 0 0 1 2 3 0 Next Fixtures (GMT): Sunday, November 16 Santa Fe v Atletico Nacional (2230) Monday, November 17 Atletico Huila v Once Caldas (0045)