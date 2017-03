(Adds Soccer in headline)

RIO DE JANEIRO, June 30 Teams for the Confederations Cup final between Brazil and Spain at the Maracana Stadium on Sunday:

Brazil: 12-Julio Cesar; 2-Dani Alves, 3-Thiago Silva, 4-David Luiz, 6-Marcelo; 17-Luiz Gustavo, 18-Paulinho, 11-Oscar; 19-Hulk, 10-Neymar, 9-Fred

Spain: 1-Iker Casillas; 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba; 6-Andres Iniesta, 8-Xavi, 16-Sergio Busquets, 13-Juan Mata; 9-Fernando Torres, 11-Pedro.

Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands)

