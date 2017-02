June 7 (Infostrada Sports) - Summaries from the Copa America matches on Monday Monday, June 6 Argentina 2 Angel Di Maria 51, Ever Banega 59 Chile 1 Jose Fuenzalida 90+3 Halftime: 0-0; - - - Panama 2 Blas Perez 11,87 Bolivia 1 Juan Carlos Arce 54 Halftime: 1-0; - - - Sunday, June 5 Mexico 3 Alvaro Pereira 4og, Rafael Marquez 85, Hector Herrera 90+2 Red Card: Andres Guardado 73 Uruguay 1 Diego Godin 74 Red Card: Matias Vecino 45 Halftime: 1-0;Attendance: 60,025 - - - Jamaica 0 Red Card: Rodolph Austin 24 Venezuela 1 Josef Martinez 15 Halftime: 0-1;Attendance: 25,560 - - - Saturday, June 4 Brazil 0 Ecuador 0 Halftime: 0-0;Attendance: 53,158 - - - Haiti 0 Peru 1 Jose Paolo Guerrero 61 Halftime: 0-0;Attendance: 20,190 - - - Costa Rica 0 Red Card: Kendall Waston 90+4 Paraguay 0 Halftime: 0-0;Attendance: 14,334 - - - Friday, June 3 United States 0 Colombia 2 Cristian Zapata 8, James Rodriguez 42pen Halftime: 0-2;Attendance: 67,439 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, June 8 United States v Costa Rica (0000) Colombia v Paraguay (0230)