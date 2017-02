June 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Copa America matches on Thursday Thursday, June 9 Mexico 2 Javier Hernandez 18, Oribe Peralta 81 Jamaica 0 Halftime: 1-0; - - - Uruguay 0 Venezuela 1 Salomon Rondon 36 Halftime: 0-1; - - - Wednesday, June 8 Ecuador 2 Enner Valencia 39, Miller Bolanos 48 Red Card: Gabriel Achilier 90+3 Peru 2 Christian Cueva 5, Edison Flores 13 Halftime: 1-2;Attendance: 11,937 - - - Brazil 7 Philippe Coutinho 14,29,90+2, Renato Augusto 35,86, Gabriel 59, Lucas Lima 67 Haiti 1 James Marcelin 70 Halftime: 3-0;Attendance: 28,241 - - - Tuesday, June 7 Colombia 2 Carlos Bacca 12, James Rodriguez 30 Paraguay 1 Victor Ayala 71 Red Card: Oscar Romero 81 Halftime: 2-0;Attendance: 42,766 - - - United States 4 Clint Dempsey 9pen, Jermaine Jones 37, Bobby Wood 42, Graham Zusi 87 Costa Rica 0 Halftime: 3-0;Attendance: 39,642 - - - Monday, June 6 Argentina 2 Angel Di Maria 51, Ever Banega 59 Chile 1 Jose Fuenzalida 90+3 Halftime: 0-0;Attendance: 69,451 - - - Panama 2 Blas Perez 11,87 Bolivia 1 Juan Carlos Arce 54 Halftime: 1-0;Attendance: 13,466 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, June 10 Chile v Bolivia (2300) Saturday, June 11 Argentina v Panama (0130) United States v Paraguay (2300) Sunday, June 12 Colombia v Costa Rica (0100) Ecuador v Haiti (2230) Monday, June 13 Brazil v Peru (0030) Tuesday, June 14 Mexico v Venezuela (0000) Uruguay v Jamaica (0200) Wednesday, June 15 Chile v Panama (0000) Argentina v Bolivia (0200)