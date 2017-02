June 15 (Infostrada Sports) - Summaries from the Copa America matches on Tuesday Tuesday, June 14 Argentina 3 Erik Lamela 13, Ezequiel Lavezzi 15, Victor Cuesta 32 Bolivia 0 Halftime: 3-0;Attendance: 45,753 - - - Chile 4 Eduardo Vargas 15,43, Alexis Sanchez 50,89 Panama 2 Miguel Camargo 5, Abdiel Arroyo 75 Halftime: 2-1;Attendance: 27,260 - - - Monday, June 13 Uruguay 3 Abel Hernandez 21, Je-Vaughn Watson 66og, Mathias Corujo 88 Jamaica 0 Halftime: 1-0;Attendance: 40,166 - - - Mexico 1 Jesus Corona 80 Venezuela 1 Jose Manuel Velazquez 10 Halftime: 0-1;Attendance: 67,319 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, June 17 United States v Ecuador (0130) Saturday, June 18 Peru v Colombia (0000) Winner D v Venezuela (2300) Sunday, June 19 Mexico v Second D (0200)