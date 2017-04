May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Libertadores Cup Quarter-final matches on Wednesday Quarter-final Thursday, May 19, second leg Atletico Mineiro (Brazil) - Sao Paulo (Brazil) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: Sao Paulo - Atletico Mineiro 1-0. Sao Paulo win on away goals after 2-2 on aggregate. Quarter-final Wednesday, May 18, first leg Independiente del Valle (Ecuador) - UNAM (Mexico) 2-1 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Quarter-final Thursday, May 19, second leg Boca Juniors (Argentina) v Nacional M. (Uruguay) (2315) Atletico Nacional (Colombia) v Rosario Central (Argentina) (0145)