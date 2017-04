April 21 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Libertadores Cup Group 8 matches on Wednesday Wednesday, April 20 Cerro Porteno (Paraguay) 1 Santa Fe (Colombia) 0 Corinthians (Brazil) 6 Cobresal (Chile) 0 Standings P W D L F A Pts 1 Corinthians 6 4 1 1 13 4 13 2 Cerro Porteno 6 3 1 2 6 7 10 ------------------------- 3 Santa Fe 6 2 2 2 6 4 8 4 Cobresal 6 1 0 5 4 14 3 1-2: Next round