May 30 (Infostrada Sports) - Results from the Libertadores Cup Quarter-final second leg matches on Wednesday Quarter-final Thursday, May 30, second leg Olimpia (Paraguay) - Fluminense (Brazil) 2-1 (halftime: 2-1) First leg: Fluminense - Olimpia 0-0. Olimpia win 2-1 on aggregate. Newell's Old Boys (Argentina) - Boca Juniors (Argentina) 0-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0, penalty shootout: 10-9) First leg: Boca Juniors - Newell's Old Boys 0-0. Newell's Old Boys win 10-9 on penalties after 0-0 on aggregate. Wednesday, May 29, second leg Santa Fe (Colombia) - Real Garcilaso (Peru) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Real Garcilaso - Santa Fe 1-3. Santa Fe win 5-1 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Friday, May 31 Atletico Mineiro (Brazil) v Club Tijuana (Mexico) (0100)