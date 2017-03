May 28 (Infostrada Sports) - Summaries from the Libertadores Cup Quarter-final second leg matches on Wednesday Wednesday, May 27 Cruzeiro 0 Red Card: Gabriel Xavier 87 River Plate 3 Carlos Sanchez 20, Jonathan Maidana 45, Teofilo Gutierrez 52 - - - Internacional 2 Juan 2, Yerry Gonzalez 88og Santa Fe 0 Red Card: Dairon Mosquera 67, Yulian Patino 82 - - - Tuesday, May 26 Tigres 2 Rafael Sobis 5, Jose Arturo Rivas 79 Emelec 0 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, May 29 Racing Club (Argentina) v Guarani (Paraguay) (0000)