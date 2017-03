May 7 (Infostrada Sports) - Summaries from the Libertadores Cup Last 16 matches on Thursday Thursday, May 7 Montevideo Wanderers 1 Matias Santos 54 Racing Club 1 Brian Fernandez 86 - - - Wednesday, May 6 Atletico Mineiro 2 Leandro Donizete 14, Leonardo Silva 90+4 Internacional 2 Lisandro Lopez 2, Valdivia 60 - - - Sao Paulo 1 Adrian Ricardo Centurion 83 Cruzeiro 0 - - - Guarani 2 Federico Santander 60, Alberto Contrera 82 Corinthians 0 - - - Tuesday, May 5 Tigres 1 Rafael Sobis 76pen Universitario de Sucre 1 Ruben Cuesta 1 - - - Estudiantes 2 Carlos Daniel Auzqui 20, Guido Marcelo Carrillo 29 Santa Fe 1 Wilson Morelo 80 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, May 8 River Plate (Argentina) v Boca Juniors (Argentina) (0000) Emelec (Ecuador) v Atletico Nacional (Colombia) (0215)