May 13 (Infostrada Sports) - Summaries from the Libertadores Cup Last 16 second leg matches on Tuesday Santa Fe 2 Francisco Palma 33, Yamilson Rivera 79 Estudiantes 0 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, May 13 Cruzeiro (Brazil) v Sao Paulo (Brazil) (2230) Thursday, May 14 Corinthians (Brazil) v Guarani (Paraguay) (0100) Internacional (Brazil) v Atletico Mineiro (Brazil) (0100) Racing Club (Argentina) v Montevideo Wanderers (Uruguay) (2130) Friday, May 15 Boca Juniors (Argentina) v River Plate (Argentina) (0000) Atletico Nacional (Colombia) v Emelec (Ecuador) (0230)