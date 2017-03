May 15 (Infostrada Sports) - Summaries from the Libertadores Cup Last 16 second leg matches on Thursday Thursday, May 14 Atletico Nacional 1 Alexis Henriquez 61 Emelec 0 Red Card: Pedro Quinonez 42 - - - Racing Club 2 Washington Camacho 16, Gustavo Bou 40 Montevideo Wanderers 1 Maximiliano Olivera 89 - - - Wednesday, May 13 Internacional 3 Valdivia 21, Andres D'Alessandro 45, Lisandro Lopez 80 Atletico Mineiro 1 Lucas Pratto 58 - - - Corinthians 0 Red Card: Fabio Santos 53, Jadson 68 Guarani 1 Fernando Fernandez 90+1 - - - Cruzeiro 1 Leandro Damiao 54 Sao Paulo 0 Penalty Shootout: 4-3 - - - Tuesday, May 12 Santa Fe 2 Francisco Palma 33, Yamilson Rivera 79 Estudiantes 0 - - -