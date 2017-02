April 27 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Croatian championship on Friday. Inter Zapresic 1 Hajduk Split 0

Standings P W D L F A Pts C1 Dinamo Zagreb 27 21 5 1 66 10 68 ------------------------- 2 Hajduk Split 28 15 6 7 47 23 51 3 Slaven Belupo Koprivnica 27 13 8 6 36 24 47 ------------------------- 4 NK Split 27 12 7 8 40 32 43 ------------------------- 5 Cibalia 27 12 6 9 33 30 42 6 NK Zagreb 27 12 6 9 34 37 42 7 Lokomotiva Zagreb 27 11 6 10 29 30 39 8 Zadar 27 11 6 10 27 35 39 9 Osijek 27 10 8 9 38 36 38 10 Istra 1961 27 10 8 9 29 27 38 11 Inter Zapresic 28 10 5 13 30 32 35 ------------------------- 12 Rijeka 27 8 10 9 26 25 34 13 NK Lucko 27 5 11 11 24 34 26 R14 Sibenik 27 6 7 14 26 37 25 R15 Karlovac * 27 5 6 16 21 49 20 R16 NK Varazdin * 27 2 3 22 16 61 8 ------------------------- C - Champion R - Relegated * Karlovac and NK Varazdin were deducted 1 point. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 12-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Saturday, April 28 Karlovac v Sibenik (1430) NK Lucko v NK Varazdin (1430) Osijek v Lokomotiva Zagreb (1500) NK Split v NK Zagreb (1700) Slaven Belupo Koprivnica v Zadar (1700) Dinamo Zagreb v Istra 1961 (1800) Sunday, April 29 Cibalia v Rijeka (1500)