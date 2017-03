July 27 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Croatian championship matches on Saturday Saturday, July 27 Zadar 3 Osijek 1 Friday, July 26 NK Hrvatski Dragovoljac 0 Istra 1961 1 Standings P W D L F A Pts 1 Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6 1 6 ------------------------- 2 Lokomotiva Zagreb 2 2 0 0 4 1 6 3 Hajduk Split 2 1 1 0 6 2 4 ------------------------- 4 Rijeka 2 1 1 0 4 1 4 ------------------------- 5 NK Split 2 1 1 0 3 2 4 6 Istra 1961 3 1 1 1 2 4 4 7 Zadar 3 1 0 2 4 9 3 8 Slaven Belupo Koprivnica 2 0 1 1 3 4 1 9 NK Hrvatski Dragovoljac 3 0 1 2 2 5 1 10 Osijek 3 0 0 3 3 8 0 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup Next Fixtures (GMT): Sunday, July 28 NK Split v Hajduk Split (1700) Rijeka v Dinamo Zagreb (1900) Monday, July 29 Lokomotiva Zagreb v Slaven Belupo Koprivnica (1815)