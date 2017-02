Dec 20 Results from the Dutch Cup last 16 on Tuesday Heracles Almelo 4 Graafschap Doetinchem 0 Sparta Rotterdam (II) 1 GVVV (III) 1 GVVV win 5-4 on penalties. RKC Waalwijk 3 Go Ahead Eagles Deventer (II) 2

Wednesday, December 21 Heerenveen v FC Oss (II) (1745) NEC Nijmegen v Achilles '29 (III) (1745) Ajax Amsterdam v AZ Alkmaar (1945)

Thursday, December 22 FC Eindhoven (II) v Vitesse Arnhem (1745) Twente Enschede v PSV Eindhoven (1945)