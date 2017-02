Nov 4 Dutch soccer championship fixtures (times GMT):

Fr iday: VVV-Venlo v Excelsior (1900)

Saturday: NAC Breda v Vitesse Arnhem (1745) RKC Waalwijk v Groningen (1845) Roda JC Kerkrade v Heerenveen (1845) Feyenoord v NEC Nijmegen (1945)

Sunday: Utrecht v Ajax Amsterdam (1130) AZ Alkmaar v ADO Den Haag (1330) Twente Enschede v Graafschap Doetinchem (1330) PSV Eindhoven v Heracles Almelo (1530)

