Oct 30 Netherlands coach Louis van Gaal resisted the temptation to experiment and on Wednesday named a provisional 24-man squad for two forthcoming friendlies that keeps in place his selections for last month's World Cup assignments.

Van Gaal's side meet Japan in the Belgian town of Genk on Nov. 16 and fellow World Cup finalists Colombia in Amsterdam on Nov. 19.

The Dutch, who in September secured a place at next year's finals in Brazil, won their last two World Cup qualifiers in October against Hungary and Turkey.

Squad

Goalkeepers: Jasper Cillessen (Ajax Amsterdam), Michel Vorm (Swansea City)

Defenders: Daley Blind (Ajax Amsterdam), Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven), Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat (all Feyenoord), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain), Paul Verhaegh (FC Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa), Jetro Willems (PSV Eindhoven)

Midfielders: Jordy Clasie (Feyenoord), Jonathan de Guzman (Swansea City), Nigel de Jong (AC Milan), Leroy Fer (Norwich City), Stijn Schaars (PSV Eindhoven), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (Roma), Rafael van der Vaart (Hamburg SV)

Forwards: Memphis Depay (PSV Eindhoven), Dirk Kuyt (Fenerbahce), Jeremain Lens (Dynamo Kiev), Arjen Robben (Bayern Munich), Robin van Persie (Manchester United)

(Reporting by Mark Gleeson; Editing by Stephen Wood)