Feb 8 Top scorers in the Dutch soccer championship on Wednesday: 19 Bas Dost (Heerenveen) 15 Luuk de Jong (Twente Enschede) 14 John Guidetti (Feyenoord)

Dries Mertens (PSV Eindhoven)

Sanharib Malki (Roda JC Kerkrade) 11 Miralem Sulejmani (Ajax Amsterdam)

Tim Matavz (PSV Eindhoven)

Ola Toivonen (PSV Eindhoven) 10 Marc Janko (Twente Enschede)

Glynor Plet (Twente Enschede) 9 Rasmus Elm (AZ Alkmaar)

Wilfried Bony (Vitesse Arnhem) 8 David Texeira (Groningen) 7 Jozy Altidore (AZ Alkmaar)

Jacob Mulenga (Utrecht)

Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven)

Oussama Assaidi (Heerenveen) 6 Leandro Bacuna (Groningen)

Ola John (Twente Enschede)

Anthony Lurling (NAC Breda)

Ricky ten Voorde (RKC Waalwijk)

