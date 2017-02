Nov 27 Dutch championship top scorers on Sunday: 12 Dries Mertens (PSV Eindhoven) 10 Marc Janko (Twente Enschede) 9 Miralem Sulejmani (Ajax Amsterdam)

Tim Matavz (PSV Eindhoven) 8 Rasmus Elm (AZ Alkmaar)

Luuk de Jong (Twente Enschede)

Ola Toivonen (PSV Eindhoven)

Sanharib Malki (Roda JC Kerkrade)

Bas Dost (Heerenveen)

Wilfried Bony (Vitesse Arnhem) 7 Jacob Mulenga (Utrecht)

John Guidetti (Feyenoord)

Oussama Assaidi (Heerenveen) 6 Leandro Bacuna (Groningen)

Glynor Plet (Heracles Almelo) 5 Kolbeinn Sigthorsson (Ajax Amsterdam)

Nana Asare (Utrecht)

Willy Overtoom (Heracles Almelo)

