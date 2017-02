April 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the Dutch championship matches on Wednesday Wednesday, April 11 Heerenveen 0 Red Card: Brian Vandenbussche 3 Ajax Amsterdam 5 Theo Janssen 6pen, Ismail Aissati 19, Siem de Jong 25,45+1,63 Halftime: 0-4; Attendance: 26,100 - - - Roda JC Kerkrade 0 Feyenoord 0 Halftime: 0-0; Attendance: 17,029 - - - RKC Waalwijk 2 Sander Duits 55, Mitchell Schet 57 PSV Eindhoven 1 Jan Vennegoor of Hesselink 86 Halftime: 0-0; Attendance: 6,000 - - - NAC Breda 1 Jordy Buijs 41 Red Card: Nemanja Gudelj 89 Heracles Almelo 2 Ninos Gouriye 77, Thomas Bruns 83 Halftime: 1-0; Attendance: 17,000 - - - AZ Alkmaar 2 Jozy Altidore 3,70 Twente Enschede 2 Luuk de Jong 31, Emir Bajrami 90 Halftime: 1-1; Attendance: 16,801 - - - Tuesday, April 10 Excelsior 0 NEC Nijmegen 2 Lasse Schoene 45+1pen, Krisztian Vadocz 85 Halftime: 0-1; Attendance: 3,418 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, April 12 Graafschap Doetinchem v Utrecht (1700) VVV-Venlo v Vitesse Arnhem (1800) ADO Den Haag v Groningen (1900) Saturday, April 14 PSV Eindhoven v AZ Alkmaar (1645) Feyenoord v Excelsior (1745) NEC Nijmegen v Heerenveen (1745) Twente Enschede v NAC Breda (1845) Sunday, April 15 Groningen v Roda JC Kerkrade (1030) Ajax Amsterdam v Graafschap Doetinchem (1230) Utrecht v VVV-Venlo (1230) Vitesse Arnhem v ADO Den Haag (1230) Heracles Almelo v RKC Waalwijk (1430)