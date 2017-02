(Updates) Sept 25 Summaries from the Dutch championship on Sunday Excelsior 0 Vitesse Arnhem 2 Wilfried Bony 12,22 Halftime: 0-2; Attendance: 2,500 - - - Graafschap Doetinchem 2 Yuri Rose 70, Vito Wormgoor 83 Groningen 3 David Texeira 65,90+1, Dusan Tadic 90+2 Halftime: 0-0; Attendance: 11,665 - - - RKC Waalwijk 2 Geoffrey Castillion 37, Ricky ten Voorde 77 NEC Nijmegen 0 Halftime: 1-0; Attendance: 5,793 - - - AZ Alkmaar 2 Rasmus Elm 60, Brett Holman 85 Feyenoord 1 Otman Bakkal 36 Red Card: Kelvin Leerdam 68 Halftime: 0-1; Attendance: 16,773 - - -

Played on Saturday

Ajax Amsterdam 1 Miralem Sulejmani 10 Twente Enschede 1 Luuk de Jong 87 Halftime: 1-0; Attendance: 51,541 - - - Heerenveen 1 Oussama Assaidi 29 Heracles Almelo 1 Samuel Armenteros 72 Halftime: 1-0; Attendance: 25,500 - - - NAC Breda 1 Kees Luijckx 90+1 Utrecht 0 Red Card: Michael Zullo 44 Halftime: 0-0; Attendance: 17,560 - - - ADO Den Haag 2 John Verhoek 20, Gabor Horvath 40 VVV-Venlo 0 Halftime: 2-0; Attendance: 13,000 - - - PSV Eindhoven 7 Ola Toivonen 15, Dries Mertens 20,33,58,89pen, Kevin Strootman 34, Tim Matavz 83 Missed penalty: Georginio Wijnaldum 60 Roda JC Kerkrade 1 Sanharib Malki 56 Red Card: Jagos Vukovic 19 Halftime: 4-0; Attendance: 33,000 - - -