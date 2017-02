Nov 27 Dutch championship summaries on Sunday:

Twente Enschede 0 Vitesse Arnhem 0 Halftime: 0-0 - - - NEC Nijmegen 0 Ajax Amsterdam 3 Miralem Sulejmani 53,78, Davy Klaassen 82 Halftime: 0-0; Attendance: 12,100 - - - RKC Waalwijk 1 Ricky ten Voorde 36 Red Card: Robert Braber 62 Feyenoord 2 John Guidetti 76, Jerson Cabral 83 Halftime: 1-0; Attendance: 7,400 - - - Excelsior 1 Leen van Steensel 1 ADO Den Haag 1 Jens Toornstra 59 Halftime: 1-0; Attendance: 3,000 - - -

Played on Saturday: PSV Eindhoven 6 Kevin Strootman 14, Dries Mertens 30, Zakaria Labyad 36, Georginio Wijnaldum 47, Tim Matavz 55, Ola Toivonen 72 Groningen 1 Nicklas Pedersen 48 Halftime: 3-0; Attendance: 33,200 - - - Roda JC Kerkrade 3 Mads Junker 66,68, Sanharib Malki 77 Heracles Almelo 1 Willy Overtoom 76pen Halftime: 0-0; Attendance: 12,846 - - - VVV-Venlo 1 Michael Uchebo 17 Graafschap Doetinchem 2 Rydell Poepon 74, Yuri Rose 86 Halftime: 1-0; Attendance: 7,600 - - - NAC Breda 2 Anthony Lurling 41, Ramon Zomer 45+1og Heerenveen 2 Filip Djuricic 31, Daryl Janmaat 61 Halftime: 2-1; Attendance: 18,000 - - -

Played on Friday AZ Alkmaar 2 Rasmus Elm 67, Johann Berg Gudmundsson 89 Utrecht 0 Halftime: 0-0; Attendance: 16,611 - - -

