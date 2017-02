Aug 13 Dutch championship summaries on Saturday Feyenoord 3 Jerson Cabral 12,54, Leroy Fer 48 Roda JC Kerkrade 0 Halftime: 1-0; Attendance: 42,000 - - - Vitesse Arnhem 4 Marco van Ginkel 5, Marcel Meeuwis 14og, Wilfried Bony 51, Giorgi Chanturia 89 VVV-Venlo 0 Halftime: 2-0; Attendance: 15,150 - - - PSV Eindhoven 1 Dries Mertens 24 RKC Waalwijk 0 Halftime: 1-0; Attendance: 32,700 - - - Twente Enschede 2 Marc Janko 3, Bryan Ruiz 66 AZ Alkmaar 0 Halftime: 1-0; Attendance: 24,800 - - - Playing on Sunday (GMT) Heracles Almelo v NAC Breda (1030) Ajax Amsterdam v Heerenveen (1230) Utrecht v Graafschap Doetinchem (1230) Groningen v ADO Den Haag (1430) Playing on Monday NEC Nijmegen v Excelsior (1800)

