June 16 (Gracenote) - Summaries from the European Championship matches on Thursday
Thursday, June 16
Germany 0
Poland 0
Halftime: 0-0;Attendance: 73,648
- - -
Ukraine 0
Northern Ireland 2 Gareth McAuley 49, Niall McGinn 90+6
Halftime: 0-0;Attendance: 51,043
- - -
England 2 Jamie Vardy 56, Daniel Sturridge 90+1
Wales 1 Gareth Bale 42
Halftime: 0-1;Attendance: 34,033
- - -
Wednesday, June 15
France 2 Antoine Griezmann 90, Dimitri Payet 90+6
Albania 0
Halftime: 0-0;Attendance: 63,670
- - -
Romania 1 Bogdan Stancu 18pen
Switzerland 1 Admir Mehmedi 56
Halftime: 1-0;Attendance: 43,576
- - -
Russia 1 Denis Glushakov 80
Slovakia 2 Vladimir Weiss 32, Marek Hamsik 45
Halftime: 0-2;Attendance: 38,989
- - -
Tuesday, June 14
Portugal 1 Nani 31
Iceland 1 Birkir Bjarnason 50
Halftime: 1-0;Attendance: 38,742
- - -
Austria 0
Red Card: Aleksandar Dragovic 66
Hungary 2 Adam Szalai 62, Zoltan Stieber 87
Halftime: 0-0;Attendance: 34,424
- - -
Next Fixtures (GMT):
Friday, June 17
Czech Republic v Croatia (1600)
Spain v Turkey (1900)
Italy v Sweden (1300)
Saturday, June 18
Belgium v Ireland (1300)
Iceland v Hungary (1600)
Portugal v Austria (1900)
Sunday, June 19
Romania v Albania (1900)
Switzerland v France (1900)
Monday, June 20
Russia v Wales (1900)
Slovakia v England (1900)