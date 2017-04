LONDON Aug 25 English League (Capital One) Cup third round draw

Aston Villa v Birmingham City (II)

Crystal Palace v Charlton Athletic (II)

Fulham (II) v Stoke City

Hull City (II) v Swansea City

Leicester City v West Ham United

Liverpool v Carlisle United (IV)

Manchester United v Ipswich Town (II)

Middlesbrough (II) v Wolverhampton Wanderers (II)

Milton Keynes Dons (II) v Southampton

Newcastle United v Sheffield Wednesday (II)

Norwich City v West Bromwich Albion

Preston North End (II) v Bournemouth

Reading (II) v Barnsley (III) or Everton

Sunderland v Manchester City

Tottenham Hostpur v Arsenal

Walsall (III) v Chelsea

Third-round ties to be played in week beginning Sept. 21 (Compiled by Ken Ferris)