April 13 (Infostrada Sports) - Summaries from the English FA Cup Semifinal matches on Sunday Sunday, April 13 Hull City 5 Yannick Sagbo 42, Matty Fryatt 49, Tom Huddlestone 54, Stephen Quinn 67, David Meyler 90+3 Sheffield United (III) 3 Jose Baxter 19, Stefan Scougall 44, Jamie Murphy 90 Halftime: 1-2; Attendance: 71,820 - - - Saturday, April 12 Wigan Athletic (II) 1 Jordi Gomez 63pen Arsenal 1 Per Mertesacker 82 Halftime: 0-0; Attendance: 82,185 - - -