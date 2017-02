Nov 4 English P remier L eague soccer fixtures (times GMT):

Saturday: Newcastle United v Everton (1245) Arsenal v West Bromwich Albion (1500) Aston Villa v Norwich City (1500) Blackburn Rovers v Chelsea (1500) Liverpool v Swansea City (1500) Manchester United v Sunderland (1500) Queens Park Rangers v Manchester City (1730)

Sunday: Wolverhampton Wanderers v Wigan Athletic (1330) Bolton Wanderers v Stoke City (1500) Fulham v Tottenham Hotspur (1600)

